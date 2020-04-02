ДПС оновила план-графік проведення документальних перевірок на 2020 рік Суспільство | 30-03-2020, 11:12 0 321





Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Державна податкова служба України здійснила коригування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2020 рік відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі ‒ Закон № 533-IX).



План-графік відкориговано в частині перенесення термінів проведення документальних планових перевірок платників податків – юридичних осіб, документальних планових перевірок фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які мали розпочатися у періоді з 18 березня по 31 травня 2020 року та на день набрання чинності Закону не були розпочаті.



Крім того, відповідно до вимог Закону № 533-IX відкориговано розділ IV плану-графіка проведення

документальних планових перевірок платників податків на 2020 рік (документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).



Оновлений план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2020 рік оприлюднено на офіційному вебпорталі ДПС 27 березня 2020 року.



Нагадуємо, що Законом № 533-IX запроваджено мораторій на проведення документальних і фактичних перевірок платників податків з 18 березня по 31 травня 2020 року.