Сільському голові на Самбірщині, якого підозрюють у отриманні неправомірних 10 тис доларів США, обрали запобіжний захід Суспільство | 27-03-2020, 16:10 0 229



У п’ятницю, 27 березня, за клопотанням прокурора, Галицький районний суд м.Львова обрав для чиновника запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис грн.



Крім цього, сільського голову на 2 місяці відсторонено від посади.



Нагадаємо, за версією слідства, фігурант вимагав хабара за вирішення питання щодо надання у приватну власність особи 0,45 га землі для ведення особистого селянського господарства на території сільської ради.



Імовірному зловмиснику інкримінують ч.3 ст.368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.



Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.



Пресслужба Прокуратури Львівської області