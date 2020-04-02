З підозрою на коронавірус звернулося ще 2 пацієнтів Суспільство | 27-03-2020, 11:27 0 220

У період з 22:30 години 26 березня по 08:00 годину 27 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 2 осіб. Пацієнти з міст Борислава та Мостиська.



Про це повідомляє лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко.



Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 55 осіб. На самоізоляції знаходяться 58 осіб. За увесь час виписано - 38 пацієнтів. Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого.



Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулася 151 людина.



За результатами тестів у 6 осіб - грип. За увесь час в сумі у 36 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.



Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 115 осіб. У трьох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.