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СХОВОК З ТЮТЮНОМ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ
|Суспільство | 27-03-2020, 11:26
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Спробі незаконного переміщення через українсько-румунський кордон тютюнових виробів завадили учора прикордонники Мукачівського загону.
Під час патрулювання прикордонний наряд відділення інспекторів прикордонної служби «Солотвино» помітив неподалік від кордону приховані у гіллі пакунки обгорнуті у чорний поліетилен.
Невідомі планували перемістити до сусідньої Румунії майже тисячу пачок сигарет без акцизних марок України.
Контрабандний тютюн доправили до прикордонного підрозділу, згодом його передадуть до ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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