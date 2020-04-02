Із США й Канади забрали понад 600 українів, перевірять їх уже в "Борисполі" Суспільство | 27-03-2020, 10:26 0 221 Із США до України повертаються 354 українці, з Канади – 274 громадянина України.



Джерело: посольства України в США та Канаді у Twiiter, "Голос Америки", "Укрінформ"



Деталі: Спецрейси "Міжнародних авіаліній України" вилетіли з Нью-Йорка й Торонто до Києва.



Посольство у США запевнило, що надаватиме допомогу тим українцям, які ще залишаються у Сполучених Штатах.



За даними "Голосу Америки", планується ще один рейс із США.

З Нью-Йорка до Києва вилітає перший з двох спецрейсів, який вивозить українців, що не змогли повернутися в Україну до 16 березня.



Ці відео зняла киянка Міла Щепіна, яка разом із сином та кицькою, сьогодні дісталася із Чикаго в Нью-Йорк, а зараз перебуває на борту літака.

Пасажирам роздали маски.



Посол України в США Володимир Єльченко повідомив, що перевірку пасажирів на симптоми коронавірусу в аеропорту Нью-Йорка не проводили – її здійснюватимуть уже під час посадки в аеропорту "Бориспіль".



Пряма мова посла у США: "Це все робитиметься українською владою на місці…



Все було виключно добре організовано. Люди з повним розумінням сприймали ситуацію, жодних проблем ні з посадкою, ні з реєстрацією не виникло.



Хтось не приїхав на цей рейс, але була невелика черга – близько десяти людей, які чекали, що такі місця з'являться. Їх усіх зареєстрували, тож літак полетів повним – 354 громадянина України на борту".



Інші подробиці: За словами Єльченка, посольство України у Вашингтоні разом із генконсульством у Нью-Йорку і постійним представництвом України при ООН передало на борт ящик із приблизно 400 медичними масками, які вдалося знайти через прямих постачальників – попри певний дефіцит у США.