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На Львівщині зафіксовано третій випадок захворювання на коронавірус
|Суспільство | 27-03-2020, 09:25
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На території Львівської області зафіксували третій випадок захворювання на COVID-19.
Пацієнт - чоловік, 57-ми років. Нещодавно повернувся з Італії.
За результатами тесту, який отримали сьогодні - у хворого позитивний результат.
Пацієнт перебуває на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.
Нагадаємо, що у період з 8:00 гоlини по 17:00 годину 26 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 4 осіб.
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