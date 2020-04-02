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У Криму з пневмонією госпіталізовано більше 1000 людей
|Суспільство | 27-03-2020, 09:13
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|У лікарнях окупованого Росією Криму перебувають більше тисячі людей, які захворіли на пневмонію.
Джерело: Так званий "міністр охорони здоров'я Криму" Ігор Чемонданов, повідомляє Крим.Реалії.
Пряма мова: "У нас госпіталізовані з ознаками ГРВІ 1447 осіб, а саме з пневмонією - 1039 осіб. Для Криму це колосальна кількість".
Нагадаємо:
В Україні наразі виявили 196 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.
У світі з 531 684 випадків захворювання новим коронавірусом 24 054 осіб померло від ускладнень, спричинених хворобою.
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