У четвер, 26 березня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела селекторну нараду з керівниками регіональних прокуратур. Суспільство | 26-03-2020, 17:29 0 352 Участь у ній взяли також заступники Генерального прокурора та керівники структурних підрозділів Офісу.



Органи прокуратури прозвітували Генеральному прокурору про свою координаційну діяльність та спільні результати правоохоронних органів регіонів з виявлення і розслідування найрезонансніших злочинів. Ірина Венедіктова акцентувала увагу підлеглих на активізації боротьби з корупційними правопорушеннями.



«Впіймати хабарника за руку – недостатньо. Корупціонери мають нести реальне покарання, відповідне тяжкості своїх злочинів. Нам потрібно відстоювати адекватні розміри застав - ціна волі не може буди мізерною порівняно з сумою неправомірної вигоди. Кількість засуджених до ув’язнення за злочини в сфері економіки з ознаками корупції надзвичайно низька, а повернення коштів державі – недостатнє. Ми маємо нарешті виявити і викорінити причини м'якої судової репресії щодо осіб, обвинувачених в економічних, службових злочинах, особливо, де збитки не відшкодовано. Очевидно прокурори не завжди послідовно відстоюють свою позицію в частині міри покарання», - наголосила Ірина Венедіктова.



Пресслужба Офісу Генпрокурора