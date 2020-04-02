На понад 11 мільйонів гривень плати за ліцензії для реалізації алкоголю, тютюну та пального поповнили місцеві бюджети платники податків на Львівщині за перші два місяці 2020 року Суспільство | 26-03-2020, 15:10 0 174









До місцевих бюджетів Львівщини у лютому 2020 року платники податків Львівщини сплатили 5 616,6 тис. грн. плати за ліцензії, що контролюють податкові органи. Це на 290,1 тис. грн., або на 5,4 відс. більше проти лютого минулого року та на 6,7 відсотка більше від запланованого.



Протягом січня-лютого 2020 року надходження до місцевих бюджетів Львівщини плати за ліцензії, що контролюють податкові органи, становлять 11017,5 тис. грн., що на 2224,3 тис. грн., або на 25,3 відс. більше від очікуваного та на 1 014,8 тис. грн., або на 10,1 відс. більше проти того самого періоду минулого року.



За перші два місяці 2020 року працівниками управління видано 1125 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (1326 шт.), тютюновими виробами (1027 шт.), пальним (58 шт.), на право зберігання пального (355 шт.); призупинено дію 345 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, анульовано 365 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, пальним, 14 ліцензій на право зберігання пального.