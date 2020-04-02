На Львівщині запустили інтернет-платформу «STOP COVID-19» та чатботів у Телеграмі та Вайбері Суспільство | 26-03-2020, 13:08 0 195

Львівська обласна рада спільно з ІТ компанією «SoftServe» розробила інтернет-платформу «STOP COVID-19» та запускає чатботів.



За посиланням https://covid-19.lvivoblrada.gov.ua/ на інтернет-платформі «STOP COVID-19» мешканці області можуть дізнатися, куди звертатися, у випадку підозри на коронавірус. Також можна скористатися чатботами у Телеграмі та Вайбері https://tinyurl.com/vrv6rt7. Перейти на них можна через сайт STOP COVID-19



Тут у розрізі населених пунктів подано координати медичних установ із зазначенням номерів телефонів лікарів, а також – карта з контактами лікарень області.



«Мета нашої ініціативи - дуже проста, - каже голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. - Свідомі мешканці Львівщини знають, що при підозрі на коронавірус чи при погіршенні здоров‘я не потрібно одразу викликати «швидку». За протоколом людина першочергово має звернутися до свого сімейного лікаря, отримати консультацію і свій план дій. Тож тому, хто забув його контакти чи адресу, сайт та чатбот нагадає про це».



За словами розробників сайту, це абсолютно благодійна ініціатива і за свою роботу вони не отримують грошей.



«Як тільки з’явилася ідея створити інформаційний ресурс, який допоможе населенню в час епідемії коронавірусу, одразу наші спеціалісти спільно з працівниками облради взялися до втілення задуму. Фактично за п’ять днів ми розробили веб-додаток з базою даних лікарів та медичних установ області та два канали – Вайбер та Телеграм. Ще плануємо запустити WhatsApp, - зауважив старший віце-президент SoftServe, член правління фонду «Відкриті очі» Дмитро Іванов. – Думаю, ми і надалі будемо підтримувати такі ініціативи та працювати разом».

У свою чергу голова ОДА Максим Козицький наголосив: «Запропонований мережевий інтернет-ресурс, на наше переконання, допоможе в профілактиці та боротьбі з поширенням небезпечного коронавірусу на Львівщині. А також дозволить знайти відповіді на найбільш поширені запитання».



Слід додати, що на новому ресурсі можна знайти номер «гарячої лінії» протидії коронавірусу на Львівщині: 112, 15-80, 103.



Крім того, на сайті стисло подано інформацію про симптоми коронавірусу, групи ризику, поширення захворювання та захисні заходи.



Зважаючи на існування різного роду фейкових вкидів у суспільство, розробники сайту перелічують надійні офіційні джерела інформації, а також пропонують до уваги мешканців області актуальні новини протидії коронавірусу на Львівщині.







