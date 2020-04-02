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Зміни у застосуванні штрафних санкцій на час карантину
|Суспільство | 26-03-2020, 11:09
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Головне управління ДПС у м. Києві, повідомляє, що відповідно до змін, внесених Законом України від 17.03.2020 № 533 – IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», з 1 березня по 31 травня 2020 року не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, крім санкцій за:
- порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії;
- відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
- порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах;
- порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.
Також, на період з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.
Штрафні санкції з 1 по 31 березня 2020 року та з 1 по 30 квітня 2020 року тимчасово не застосовуються за наступні порушення:
- несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
- неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
- несвоєчасне подання звітності до податкових органів.
Поряд з цим, з 1 по 31 березня 2020 року та з 1 по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.
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