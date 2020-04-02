До уваги закарпатців: як діятимуть ЦОП під час надзвичайної ситуації Суспільство | 25-03-2020, 19:59 0 173

У зв'язку із запровадженням на території України надзвичайної ситуації, внесено зміни у роботу Центрів обслуговування платників територіальних органів ГУ ДПС у Закарпатській області.

Повідомляємо, що з 25 березня 2020 року на період дії карантину адмінпослуги надаватимуться виключно в електронному режимі. Зверніть увагу, що на цей час зупиняється перебіг строків звернень за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг. Після припинення карантину перебіг цих строків буде продовжено з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Нагадуємо, що до ваших послуг діють електронні сервіси за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/.

Електронні скриньки для подання письмових звернень: zak.official@tax.gov.ua (для отримання інформаційно-довідкових послуг без використання електронного цифрового підпису);

zak.official@tax.gov.ua (для подання звернень громадян в електронному вигляді)

zak.zapit0716@tax.gov.ua (для подання запитів на отримання публічної інформації).

Прийом платників в ЦОП за попереднім записом (за телефоном) виключно для надання невідкладних послуг у разі гострої необхідності, зокрема:

- видачі картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

- внесення до паспорту громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Телефони для попереднього запису:

приймальня ГУ ДПС у Закарпатській області (0312) 61-43-70, (0312) 63-00-48, (0312) 61-23-26, факс (0312) 61-41-06;

ЦОП ДПІ у м.Ужгороді Управління у м.Ужгороді – (0312) 61-30-15, 61-42-30

ЦОП Виноградівської ДПІ Виноградівського управління – (03143) 2-21-06, 2-10-75

ЦОП Берегівської ДПІ Виноградівського управління – (03141) 4-26-27

ЦОП Мукачівської ДПІ Мукачівського управління – (03131) 2-22-12

ЦОП Свалявської ДПІ Мукачівського управління (03133) 2-44-68

ЦОП Тячівської ДПІ Тячівського управління (03134) 2-13-19, 3-27-42

ЦОП Ужгородської ДПІ Ужгородського управління (0312) 64-05-75, 64-43-71, 64-46-90

ЦОП Хустської ДПІ Хустського управління (03142) 4-45-74, 4-32-25, 4-45-74

ЦОП Іршавської ДПІ Хустського управління (03144) 2-17-86,2-25-31

ЦОП Міжгірської ДПІ Хустського управління (03146) 2-13-61

Великоберезнянська ДПІ Ужгородського управління (03135) 2-37-99

Воловецька ДПІ Мукачівського управління (03136)2-45-36, 2-45-48

Перечинська ДПІ Ужгородського управління (03145) 2-34-50, 2-29-92

Рахівська ДПІ Рахівського управління (03132) 2-51-96

Сподіваємось на ваше розуміння. Подбаймо про власну безпеку та безпеку своїх рідних. Будьмо гуманні та єдині у цей час випробувань.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

