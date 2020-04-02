Головне управління ДПС у Львівській області закликає використовувати дистанційний формат спілкування Суспільство | 25-03-2020, 19:55 0 248 https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/print-412361.html

Головне управління ДПС у Львівській області звертається з проханням до платників податків користуватись засобами електронного зв’язку та поштою.



За допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету платники податків мають можливість надіслати лист (запит, звернення тощо) до відповідного органу ДПС у форматі pdf (обмеження 2 МБ).



Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.



Засобами Електронного кабінету також надано можливість заповнити, підписати КЕП та направити до ДПС:



- облікову картку фізичної особи – платника податків, яка є заявою для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;



- заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;



- заяву про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок;



- заяву про включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій, внесення змін до цього Реєстру, витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій;



- заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.



За допомогою Електронного кабінету можливо отримати результати надання адміністративних послуг, зокрема:



довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;



відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;



копії реєстраційних посвідчень реєстраторів розрахункових операцій направляються на адресу електронної пошти заявника (оригінал можна буде отримати після закінчення карантину).



У разі виникнення питань щодо користування Електронним кабінетом платника слід звернутись до служби підтримки за телефоном 0 800 501 007 (напрямок 0) або за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua/help/.



Електронний кабінет (https://cabinet.tax.gov.ua) можна скористатись інформацією, яка є загальнодоступною, зокрема податковим календарем, інформацією з реєстрів страхувальників, платників єдиного податку, платників ПДВ та інших реєстрів, завантажити бланки податкової звітності тощо;



Електронна звітність (http://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/), де розміщено спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності».