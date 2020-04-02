Набрали чинності зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Суспільство | 25-03-2020, 12:52 0 190



Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що 9 березня 2020 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2020 № 30, яким внесено зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130 (далі - Положення 1130).

Так, зокрема:

удосконалено порядок присвоєння фізичним особам у разі реєстрації платником ПДВ 12-значного індивідуального податкового номера;

передбачено розгляд ДПС України скарг, поданих в адміністративному порядку відповідно до статей 55, 56 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), або звернень про перегляд рішень контролюючих органів з питань реєстрації, анулювання реєстрації, перереєстрації платників податку або про внесення записів чи змін до Реєстру платників податку на додану вартість (далі - Реєстр);

зазнали зміни наступні форми : реєстраційна заява платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ (додаток 1) та запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 1-ЗВР (додаток 11)

Положення 1130 доповнено нормами, які регулюють порядок внесення до Реєстру інформації про анулювання реєстрації платника ПДВ.



