Скористайтесь перевагами Електронного кабінету платника для подання податкової звітності Суспільство | 21-01-2020, 16:58 0 63

Головне управління ДПС у Львівській області у зв’язку з наближенням термінів подання річної звітності для уникнення черг та незручностей пропонує платникам податків скористатись сервісом «Електронний кабінет платника» для подання звітності.

За допомогою цього сервісу можливо сформувати та надіслати до органів ДПС електронні документи, у тому числі податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків. Також платник може у режимі реального часу отримати доступ до особистої інформації, а саме отримати відомості про суми отриманих доходів і утриманих податків, стан поданої звітності та інше.

Одночасно повідомляємо, що термін подання звітності протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

