Зразок заяви щодо отримання ліцензії для зберігання пального Суспільство | 21-01-2020, 16:57 0 105

Головне управління ДПС у Закарпатській області повідомляє, що Законом України від 18 грудня 2019 року № 391-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення адміністрування акцизного податку» внесено зміни, які набрали чинності з 29.12.2019 року.

Так, зокрема, до Закону України від 19.12.1995 № 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі – Закон № 481), внесено зміни, що суб’єкти господарювання, які здійснюють зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копії документів, передбачених ст. 15 Закону № 481 не подають. Такі суб’єкти господарювання у заяві зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи промислової переробки, загальну місткість резервуарів, що використовуються для зберігання пального, їх фактичне місцезнаходження, а також фактичне місцезнаходження ємностей, що використовуються для зберігання пального.

Крім цього, згідно зі ст. 15 Закону № 481 плата за ліцензії зараховується до місцевих бюджетів.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну, оптову торгівлю пальним або зберігання пального виключно у споживчій тарі до 5 літрів, ліцензію на роздрібну або оптову торгівлю пальним або ліцензію на зберігання пального не отримують.

З метою надання практичної допомоги суб’єктам господарювання, які здійснюють зберігання пального, надаємо зразок заяви для отримання ліцензії, який має виключно рекомендаційний характер. Завантажити зразок заяви можна, клікнувши ТУТ.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

