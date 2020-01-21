Податок на прибуток: за 2019 рік звітуємо за оновленою формою Суспільство | 21-01-2020, 13:33 0 83

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що набрали чинності зміни до податкової декларації з податку на прибуток. Зміни передбачені наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2019 № 481 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (далі - наказ № 481). Ці зміни, стосуються безпосередньо форми декларації та додатків до неї.

Що ж змінилось в Декларації?

Так, таблицю "Наявність додатків" основної частини декларації доповнено клітинкою для позначки про наявність нового додатка ПП, клітинку "ФЗ12" для позначок про складання фінзвітності за НП(С)БО чи МСФЗ, розділено на дві.

Основну частину декларації доповнено блоком «Податкові зобов’язання, інші штрафні санкції та пені, визначені відповідно до Податкового кодексу України, не пов’язані з виправленням помилок».

Як ми раніше вже повідомляли, змінами передбачено доповнення Декларації новим додатком ПП "Інформація про суми податкових пільг" платниками, що не сплачують податок у зв'язку з отриманням податкових пільг відповідно до постанови КМУ від 27.12.2010 №1233. Натомість, суб’єкти господарювання не подаватимуть до контролюючих органів Звіт про суми податкових пільг, а вестимуть облік сум таких пільг, які відображатимуться у додатку ПП до декларації. При цьому, звертаємо увагу на те, що Додаток ПП вперше подаватиметься зі звітних періодів 2020 року (детально про подання останнього Звіту про суми податкових пільг та основні складові нового додатку).

Також до окремих додатків декларації (ПН, ВП, РІ) внесено низку редакційних змін. Внесено, зокрема зміни до додатка щодо заповнення відомостей про нерезидента, заповнення уточнюючих показників тощо.

Враховуючи те, що видання наказу № 481 обумовлено змінами з 01.01.2019 в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, платникам податку на прибуток підприємств рекомендується за базовий звітний (податковий) період - 2019 рік подавати податкову декларацію за оновленою формою.

Детальніше про зміни в листі ДПС України від 16.01.2020 №757/7/99-00-07-02-01-07.

