Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 21-01-2020, 09:48 0 114



Минулої доби пасажиро-транспортний потік збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 32,9 тисячі осіб та 3,7 тисячі транспортних засобів:



«Майорське» – 8155 осіб та 960 транспортних засобів;



«Мар’їнка» – 6615 осіб та 1125 транспортних засобів;



«Новотроїцьке» – 5360 осіб та 1105 транспортних засобів;



«Гнутове» – 2720 осіб та 555 транспортних засобів;



«Станиця Луганська» – 10000 осіб.



Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 15/35; «Мар’їнка» – 0/65; «Новотроїцьке» – 20/35; «Гнутове» – 10/10.



Учора прикордонні наряди Краматорського загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ «Майорське» та «Мар’їнка» завадили двом спробам переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Так, через лінію розмежування намагались провезти засоби для захисту органів дихання та автозапчастини, на загальну суму майже 113 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для подальшого процесуального оформлення.



Крім того, в КПВВ «Майорське» громадянин України пропонував прикордонникам за гроші вирішити питання безперешкодного перетинання лінії розмежування. На таку пропозицію особа отримала категоричну відмову. Громадянина та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передано працівникам Нацполіції для проведення подальших слідчих дій.



Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 5 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для мешканців Донецької та Луганської областей направлено продуктові та гігієнічні набори загальною вагою 100,9 тонни.





