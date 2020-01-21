Українців попереджають про штормовий вітер Суспільство | 21-01-2020, 09:11 0 96 21 січня у західних та північних областях вдень пориви вітру 15-20 м/с.



Джерело: Український гідрометцентр, Державна служба з надзвичайних ситуацій



Деталі: Зокрема, у Києві та Київській області вдень пориви вітру 15-20 м/с.



Попереджень про сніголавинну ситуацію в Карпатах на вівторок немає.



Денна температура повітря – вище нуля.