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У Багдаді знову вибухнули ракети
|Суспільство | 21-01-2020, 09:02
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|По "зеленій зоні" столиці Іраку Багдаді вдарили трьома ракетами із установки "Катюша". Дві з них вибухнули біля посольства США.
Джерело: Reuters
Деталі: Про це повідомляє агентство із посиланням на поліції Іраку.
За словами джерел, ракети були випущені із району Зафарія за межами Багдада.
Що передувало: 5 січня ввечері в районі так званої "зеленої зони" Багдаду, де розташовується посольство Штатів та військове летовище, яке використовує Пентагон, вибухнула реактивна ракета. Щонайменше дві ракети потрапили в периметр "зеленої зони" Багдаду (Ірак) у неділю ввечері.
Передісторія:
31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку.
3 січня під час повітряного обстрілу Сполученими Штатами автомобіля у аеропорту Багдада за наказом Дональда Трампа було вбито командувача іранських сил "Кудс" Кассема Сулеймані та командувача іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіса.
Трамп пригрозив завдати удари по 52 іранських мішенях, якщо Тегеран здійснить атаки проти американців чи американських об'єктів. Тегеран відреагував на погрози Трампа, назвавши його "терористом в костюмі".
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