У Багдаді знову вибухнули ракети Суспільство | 21-01-2020, 09:02 0 84 По "зеленій зоні" столиці Іраку Багдаді вдарили трьома ракетами із установки "Катюша". Дві з них вибухнули біля посольства США.



Джерело: Reuters



Деталі: Про це повідомляє агентство із посиланням на поліції Іраку.



За словами джерел, ракети були випущені із району Зафарія за межами Багдада.



Що передувало: 5 січня ввечері в районі так званої "зеленої зони" Багдаду, де розташовується посольство Штатів та військове летовище, яке використовує Пентагон, вибухнула реактивна ракета. Щонайменше дві ракети потрапили в периметр "зеленої зони" Багдаду (Ірак) у неділю ввечері.



Передісторія:



31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку.

3 січня під час повітряного обстрілу Сполученими Штатами автомобіля у аеропорту Багдада за наказом Дональда Трампа було вбито командувача іранських сил "Кудс" Кассема Сулеймані та командувача іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіса.

Трамп пригрозив завдати удари по 52 іранських мішенях, якщо Тегеран здійснить атаки проти американців чи американських об'єктів. Тегеран відреагував на погрози Трампа, назвавши його "терористом в костюмі".