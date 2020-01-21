Понад 1,4 мільярди гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів Суспільство | 20-01-2020, 14:31 0 164



За дванадцять місяців 2019 року великі підприємства, розташовані в межах Львова, перерахували до міського бюджету понад 1,4 млрд гривень. Фактичні надходження від великого бізнесу перевищили прогнозний показник на 113 мільйонів гривень. У грудні до міської скарбниці надійшло 139 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 1,1 млрд грн цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевих бюджетів 113 млн грн податку на прибуток підприємств, 72 млн грн земельного податку, 97 млн грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки -18 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води –21 млн гривень.





