У 2019 році платники податків Львівщини сплатили до державного бюджету майже на 74 відсотки більше податку на прибуток підприємств, ніж у 2018 році Суспільство | 20-01-2020, 13:27 0 195









Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області протягом 2019 року до Державного бюджету України платники податків Львівщини сплатили 2629,1 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 1115,1 млн. грн., або на 73,6 відс. більше порівнюючи з 2018 роком (1514,0 млн. грн.) та на 1781,5 млн. грн., або у 3 рази більше порівнюючи з 2017 роком (847,6 млн. гривень).



У грудні 2019 року підприємства Львівщини сплатили до Державного бюджету України 48,0 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 4,0 млн. грн., або на 7,7 відс. менше порівнюючи з груднем 2018 року (52,0 млн. грн.) і на 28,3 млн. грн., або у 2,4 рази більше порівнюючи з груднем 2017 року (19,7 млн. гривень).



Збільшення надходжень податку на прибуток підприємств відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій.



Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток підприємств на Львівщині: ТОВ ,,Енергопак ,,Яворів”, ТОВ ,,Львівенергозбут”, ТОВ ,,Карпатський вітер”, ПрАТ

,,Галнафтохім”, ТОВ ,,Еко-Оптіма”, ТзОВ ,,Регно Італія УА”, ТзОВ ,,Тропік”, СП ,,Львів-Трейдінг”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ПРАТ ,,Завод ,,Омега”, ТОВ ,,Перша логістична компанія”, Корпорація ,,Галичартбуд”, ТОВ ,,КПП Центр”, ТзОВ ,,Елекс”, ТзОВ ,,РСП ,,Шувар”, ТОВ ,,Екран”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”, ПП ,,АРТ-Енерго”, ТОВ ,,Окко-Схід”.