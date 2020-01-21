Львів’янина судитимуть за лже-замінування відділення поліції Суспільство | 20-01-2020, 13:25 0 192







37-річний чоловік у травні минулого року зателефонував на лінію «102» та повідомив про підготовку вибуху Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.



При цьому, зловмисник достовірно знав, що ця інформація є недостовірною.



Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).



Обвинувальний акт стосовно фігуранта прокуратура скерувала для розгляду по суті до Личаківського районного суду м.Львова.



За вказаний злочин правопорушнику загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.







Пресслужба Прокуратури Львівської області