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Суд повернув орендовану земельну ділянку територіальній громаді на Львівщині
|Суспільство | 20-01-2020, 13:24
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Прокуратура виявила факт систематичної несплати суб'єктом господарювання орендної плати за користування земельною ділянкою площею 7 га, вартістю 128 млн грн (землі для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування), яку підприємству в оренду надала Східницька селищна рада.
З метою усунення допущених порушень, органи прокуратури пред’явили позов, який суд повністю задоволив.
Відтак, 2 жовтня минулого року суд розірвав угоду оренди вказаної території та повернув її територіальній громаді.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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