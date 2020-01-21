Щодо запровадження електронного сервісу в «Електронному кабінеті» для громадян Суспільство | 20-01-2020, 11:12 0 141



З 01 січня 2020 року розпочалася щорічна кампанія декларування доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи (далі ‒ декларація) та визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларацію для отримання податкової знижки.

Запроваджено новий електронний сервіс в «Електронному кабінеті» в частині часткового заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі ‒ Державний реєстр), та відомостей щодо об'єктів нерухомого (рухомого) майна. Для початку використання нового електронного сервісу здійснюється запит на отримання інформації з Державного реєстру та наявних відомостей щодо об’єктів нерухомого майна.

При цьому платникам податків слід враховувати те, що наявна інформація може бути не повною, оскільки формується на підставі даних Державного реєстру та не враховує дані щодо отриманих платником податків доходів від інших фізичних осіб та іноземних доходів. Також дані щодо отриманих доходів за 2019 рік в повному обсязі буде сформовано у Державному реєстрі протягом 50 днів після закінчення року, тобто останній день обробки звітності ‒ 11.02.2020.

Відповідно до ст. 47 Податкового кодексу України відповідальність за порушення порядку заповнення документів податкової звітності та недостовірність інформації, наведеної у відповідних документах, несуть, зокрема, фізичні особи - платники податків.

Також зазначений сервіс надає змогу направити податкову декларацію до контролюючого органу з копіями первинних документів, зокрема для використання права на податкову знижку.

Зазначений сервіс часткового попереднього заповнення декларації надасть можливість платникам податків:

скоротити час і витрати на подання звітності;

мінімізувати помилки при заповненні декларації;

надати копії первинних документів як додаток до декларації в онлайн режимі.

Скористатись зазначеним сервісом зможуть особи, які мають особистий ключ електронного цифрового підпису, зокрема: АЦСК ІДД ДФС; АЦСК AT КБ «ПРИВАТБАНК»; АЦСК ПАТ «УкрСиббанк»; АЦСК AT «Ощадбанк»; АЦСК «MASTERKEY» TOB «АРТ-МАСТЕР» ; АЦСК TOB «КС»; АЦСК ДП «УСС»; АЦСК «TOB «Алтерсайн»; АЦСК ДП «Український інститут інтелектуальної власності» тощо.

