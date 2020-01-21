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Синоптики обіцяють сонячний вівторок і не зимову температуру
|Суспільство | 20-01-2020, 09:08
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|У вівторок температура повітря прогріється до 6 градусів тепла у деяких областях, у середу синоптики обіцяють опади у вигляді мокрого снігу, подекуди з дощем.
Джерело: Укргідрометцентр, "Укрінформ"
Дослівно: "21-22 січня опади не очікуються, лише вдень у середу в Україні, крім південних областей, невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах до 9° морозу; вдень 0-5° тепла".
Деталі: На Київщині у вівторок також без опадів, лише вдень невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.
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