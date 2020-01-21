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ООС: 10 обстрілів у районі відповідальності групи "Північ"
|Суспільство | 20-01-2020, 09:04
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|19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Один обстріл по нашим позиціям відкривався неподалік населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
10 ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Дослівно: "Вчора, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.
З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
За поточну добу втрат немає".
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