Солдати США перекрили дорогу перед російськими військовими в Сирії — ЗМІ Суспільство | 20-01-2020, 08:01 0 137 Американські військові зупинили російських солдатів, які прямували до нафтового родовища Румейлан у Сирії.



Джерело: Anadolu з посиланням на джерела



Деталі: За даними агентства, інцидент стався в суботу, 18 січня, на території, підконтрольній курдським військовим формуванням (американські союзники в регіоні). Солдати США попросили російських військових повернутися в район Амуда, який, як і нафтове родовище, знаходиться на північному заході провінції Ель-Хасака.



У результаті російські військові повернулися назад, бо американські солдати заблокували їм шлях. Агентство відзначає, що в районі Румейлан розташовується авіабаза США. Агентство також повідомляє, що аналогічний інцидент стався 16 січня, коли росіянам не дали пройти курди.