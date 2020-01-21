На північному заході Китаю стався землетрус Суспільство | 20-01-2020, 07:56 0 141 На північному заході Китаю стався землетрус силою 5,2 бала.



Джерело: Хinhuanet



Дослівно: "Землетрус силою 5,2 бала стався у місті Артюкс в Киргизькому автономному окрузі Кизилсу на північному заході Китаю в Синьцзян-Уйгурському автономному районі".



Деталі: Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 14 км. Інформації про постраждалих немає.



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