Три способи, або Як можна подати декларацію про майновий стан і доходи Суспільство | 17-01-2020, 16:17 0 237

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують, що з 1 січня стартувала кампанія декларування громадянами доходів.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за 2019 рік не пізніше 30 квітня 2020 року. Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2019 року, податкову декларацію можуть подати упродовж всього року.

Декларація подається до Центру обслуговування платників податкової інспекції за місцем податкової адреси платника в один із таких способів (за вибором):

- особисто, або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Звертаємо увагу, що громадяни, які отримали електронний цифровий підпис можуть скористатися послугами електронного сервісу ДПС України «Електронний кабінет» та оперативно, не відвідуючи податкову інспекцію, подати декларацію про майновий стан і доходи. Крім цього, зазначений сервіс допоможе заповнити декларацію без помилок.

У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі, ‒ не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

