До уваги платників податків! Суспільство | 17-01-2020, 11:04 0 429

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує про зміну реквізитів рахунків для зарахування надходжень до державного і місцевих бюджетів та єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Рахунки за стандартом IBAN (міжнародний номер банківського рахунку), який налічує 29 знаків, почали діяти на постійний основі з 13 січня 2020 року.

Кошти, які сплачуються платниками на старі рахунки, Держказначейством не зараховуються.

Нові рахунки розміщені на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області у розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

