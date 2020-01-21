«Казка на білих лапах» мандрує Україною Суспільство | 17-01-2020, 11:01 0 216 Після Львова «Казка на білих лапах» мандрує Україною, сповіщаючи про народження маленького Ісуса і вселяючи любов у серця людей. 17 січня прем’єра відбудеться у Дніпрі на сцені філармонії ім. Л. Когана. Далі — прем’єра у Києві. На цьому гастрольний тур «казкарів» завершиться.

«Нове дитяче обличчя вокальної формації „Піккардійська терція“, судячи з концертних виступів у Львові, Рівному, Житомирі та Вінниці, дуже до вподоби глядачам. Вражає не лише масштаб і формат проекту — ВФ „Піккардійська терція“ і десятеро незрячих дітей віком від 4 до 13 років з різних куточків України (Львів, Дніпро, Миколаїв, Тернопіль, Харків, Рівне, Івано-Франківськ), але й розкішні дизайнерські костюми від львівської мисткині Івони Лобан. Дизайнерка створила білий вертеп для „Казки на білих лапах“. Двоє ангеликів, четверо пастушків, троє царів і Марія разом із ВФ „Піккардійська терція“ впродовж майже двох годин тішать глядачів новими різдвяними піснями, автором яких є Ярослав Нудик», — розповідає Оксана Потимко, керівник Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами НУ «Львівська політехніка», радник міського голови Львова, кандидат історичних наук, Заслужений працівник соціальної сфери України, Почесний Амбасадор Львова.



Учасники вдячні усім, хто долучився до підготовки цього справді унікального проекту: Ротарі-клуб «Львів-Леополіс», БО «Фонд родини Нечитайло», прем’єр-готель «Абрі», Ольга Одейчук (Рівне), Тетяна Романенко (Дніпро), Олександр Абрамчук (Вінниця) та ін.



Уся концертна група висловлює безмежну вдячність автору ідеї й організатору гастрольного туру Оксані Потимко.



