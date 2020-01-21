На кордоні з Польщею правоохоронці вилучили мікроавтобус, днище якого було нашпиговане контрабандними цигарками. Суспільство | 17-01-2020, 10:43 0 221 (ВІДЕО) Рестайлінг по-львівськи. Чоловік утеплив днище авто контрабандними цигарками











Учора ввечері в пункт пропуску «Шегині» прибув 21-річний житель Львівщини на автомобілі марки «Фольксваген». Чоловік слідував до Польщі та обрав смугу руху «зелений коридор».



Враховуючи аналіз ризиків, прикордонники Мостиського загону ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса, за результатом якого разом з митниками з днища автівки вилучили більше 3 600 пачок сигарет різних марок.



Автомобіль 1997 року випуску та контрабандні цигарки вилучено встановленим порядком.



Зазначимо, що минулої доби у понад 10 випадках в автомобілях, що прямували через пункти пропуску прикордонники виявили приховані сигарети.