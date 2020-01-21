На Львівщині викрили податківців, які отримали хабара Суспільство | 17-01-2020, 09:41 0 417







Зафіксувати протиправну діяльність двох інспекторів вдалось упродовж усього лише кількох годин.



Як з’ясували оперативники Управління стратегічних розслідувань ГУ НП у Львівській області, охочі до легкої наживи податківці вимагали та зрештою отримали від власника готельного комплексу 1000 та 200 доларів США неправомірної вигоди за те, що «мовчатимуть» про виявлені під час перевірки порушення, а саме – неофіційно найманих працівників.



До правоохоронців звернувся сам підприємець, який обурився нахабністю службовців та був готовий сплатити передбачений законодавством штраф.



Поліцейські за три години спланували та втілили у життя спецоперацію.



Неправомірні дії фігурантів кваліфіковано за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), відповідальність за які карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацію майна.



На даний час вирішується питання про оголошення зловмисникам підозр.



Досудове розслідування триває.







Пресслужба прокуратури Львівської області