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Бойовики 12 разів відкривали вогонь – ООС
|Суспільство | 17-01-2020, 09:08
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|16 січня російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув військовослужбовець Об’єднаних сил.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність."
Деталі: Бойовики вели обстріли поблизу Травневого, Новотошківського, Миронівського, Луганського, Новозванівки, Оріхового та Зайцевого.
Нагадаємо:
15 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.
Як повідомляли в штабі ООС, 16 січня під обстрілами загинув український військовий.
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