Прорив труби біля ТЦ: створено комісію для звернень постраждалих Суспільство | 17-01-2020, 08:59 0 210

"Київтеплоенерго" створило спеціальну комісію для звернень постраждалих внаслідок прориву тепломережі у Голосіївському районі Києва.



Джерело: сайт "Київтеплоенерго"



Дослівно: "КП "Київтеплоенерго" створило спеціальну комісію з розгляду звернень громадян з приводу завданої шкоди здоров’ю внаслідок пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича (поблизу ТРЦ "Ocean Plaza")."



Деталі: Комісія працюватиме з 17 по 31 січня.



Що передувало: 13 січня у Голосіївському районі Києва прорвало трубу з гарячою водою – затопило перший поверх торгівельного центру Ocean Plaza. Внаслідок чого десять осіб постраждали.