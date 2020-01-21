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Прорив труби біля ТЦ: створено комісію для звернень постраждалих
|Суспільство | 17-01-2020, 08:59
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"Київтеплоенерго" створило спеціальну комісію для звернень постраждалих внаслідок прориву тепломережі у Голосіївському районі Києва.
Джерело: сайт "Київтеплоенерго"
Дослівно: "КП "Київтеплоенерго" створило спеціальну комісію з розгляду звернень громадян з приводу завданої шкоди здоров’ю внаслідок пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича (поблизу ТРЦ "Ocean Plaza")."
Деталі: Комісія працюватиме з 17 по 31 січня.
Що передувало: 13 січня у Голосіївському районі Києва прорвало трубу з гарячою водою – затопило перший поверх торгівельного центру Ocean Plaza. Внаслідок чого десять осіб постраждали.
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