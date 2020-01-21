Спеціальні комісії перевірять доступ до водойм на Львівщині Суспільство | 16-01-2020, 17:10 0 336







29 жовтня 2019 року Верховна Рада України проголосувала закон № 233-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування”, який набув чинності 21 листопада 2019 року.



Відтак, за дорученням заступника голови Львівської ОДА Юрія Холода, при кожній райдержадміністрації області найближчим часом мають створити спеціальні комісії, які перевірять доступність для людей водойм загального користування.



До складу цих комісій увійдуть представники районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, районного управління водного господарства, відділу у районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, Державної екологічної інспекції у Львівській області, департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, а також громадськості.



Щоб стати членом комісії, громадяни та активісти можуть звертатися до органів місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій та департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.



Додатково повідомляємо, що 21 листопада, набрав чинності Закон № 233-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування”, який забороняє обмеження права загального водокористування, забезпечує безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування і посилює відповідальність за будь-яке обмеження такого доступу.



“Доступ до водойм, до річок і озер має бути відкритим! Насамперед, ми маємо перевірити, де є порушення закону, де встановлені паркани, сітки чи інші конструкції на берегах. Скласти перелік таких об’єктів. Саме громадські активісти можуть зробити цей процес максимально публічним, прозорим і чесним. Сам також планую навідатися до водойм у різних районах області - неплановано і без попередження”, - коментує заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.



Управлінець додає, що звіт про результати роботи спеціальних робочих комісій при РДА очікує вже через місяць.



Наприкінці лютого названий вище закон дозволятиме демонтувати незаконні перешкоди у доступі до водойм загального користування.