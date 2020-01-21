Звітний час для підприємств, які отримали ліцензії Суспільство | 16-01-2020, 14:09 0 163

Львівське управління Офісу ВПП ДПС нагадує суб'єктам господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, що вони мають подати звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за встановленою формою, а саме:

- обов’язок надання Звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (звіт N 1-ОА) суб'єктами господарювання , які одержали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями.

- обов’язок надання Звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (Звіт N 1-ОТ) суб'єктами господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами.

- обов’язок надання Звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (Звіт N 1-РС) суб'єктами господарювання, які виробляють та реалізують спирт.

- обов’язок надання Звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (Звіт N 2-РС) суб'єктами господарювання, які виробляють та реалізують алкогольні напої та виноматеріали.

- обов’язок надання Звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (Звіт N 3-РС) суб'єктами господарювання, які виробляють тютюнові вироби.

Порядок заповнення форм вищезазначених звітів затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49.

Звіт в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

У разі якщо суб'єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць.

Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДПС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.

В звітах відображається інформація про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Одиниці виміру для спирту - декалітри в перерахунку на безводний спирт (далі - дал б. с.). Для алкогольних напоїв - (крім виноробної продукції) вносяться до таблиці в декалітрах, у перерахунку на безводний спирт (дал б. с.) та у фізичному обсязі (дал). Для тютюнових виробів зазначаються одиниці виміру - млн штук або тонни.

Разом з тим, ст. 17 Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» передбачена відповідальність за неподання, невчасного подання або подання з недостовірними відомостями передбачена. Так, до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірі 17000 гривень.



