З 03.01.2020 для великих платників діють нові рахунки Суспільство | 16-01-2020, 14:08 0 164

Львівське управління Офісу ВПП ДПС інформує платників, які перебувають на податковому обліку в Офісі великих платників податків ДПС, що починаючи з 03.01.2020 року змінюються реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету, рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, реалізації пального і спирту етилового, рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Державна казначейська Служба України наголошує, що кошти сплачені платниками з 03.01.2020 на старі рахунки по зарахуванню сум податкових платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не будуть зараховуватись до бюджетів та цільових фондів, а повертатимуться платникам як нез’ясовані надходження, у зв’язку з неможливістю здійснення переакредитації на рахунки, відкриті відповідно до різних Планів рахунків.

Крім того, звертаємо увагу платників податків на те, що бюджетні рахунки за кодами класифікації доходів бюджету: 22013100 «Плата за ліцензії на виробництво пального», 22013200 «Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним», 22013300 «Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним», 22013400 «Плата за ліцензії на право зберігання пального», перевідкрито Казначейством для здійснення зарахування надходжень до місцевого бюджету (до 01.01.2020 кошти зараховувались до державного бюджету).

Реквізити рахунків для сплати платежів до бюджетів з 03.01.2020 року, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (код банку 899998).



