Зміни у порядку заповнення податкової накладної Суспільство | 16-01-2020, 13:45 0 153

Львівське управління Офісу ВПП ДПС повідомляє, що з 01 січня 2020 року набрав чинності пункт 8 Змін до Порядку заповнення податкової накладної, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 №763 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року №1307».

Форма та Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307, зі змінами та доповненнями (далі Порядок №1307).

Згідно з пунктом 8 змін №763 - пункт 14 Порядку №1307 доповнено абзацом п'ятим такого змісту:

«У разі складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у рядку "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин" такої податкової накладної робиться позначка "Х" та зазначається тип причини 11. При цьому у рядку "Отримувач (покупець)" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "100000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється. Інші дані та показники такої податкової накладної заповнюються за правилами, визначеними цим Порядком.»

Пунктом 3 Порядку №1307 встановлено, що усі податкові накладні, у тому числі накладні, особливості заповнення яких викладені в пунктах 9-15 та 19 Порядку № 1307, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та за формою, чинною на день такої реєстрації.

Тому, з урахуванням вищезазначених змін, а також пункту 3 Порядку №1307, у податкових накладних за щоденними підсумками операцій, які будуть складатися починаючи з 01.01.2020 (з датою складання, починаючи з 01.01.2020), показники табличної частини розділу Б повинні заповнюватись за загальними правилами, встановленими Порядком №1307.

Детальніша інформація наведена в листі ДПС України від 28.12.2019 №8338/7/99-00-07-03-02-17.



