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Від авіаудару в Сирії загинули понад 15 осіб, 60 отримали поранення
|Суспільство | 16-01-2020, 08:56
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|15 січня, більше десятка осіб були вбиті і 60 поранені в результаті авіаударів на північному заході Сирії.
Джерело: CNN
Деталі: Авіаудар був завданий після того, як 12 січня набула чинності угода про припинення вогню в провінціях. Угода була укладена за посередництва Туреччини і Росії.
Крім того, щонайменше 15 чоловік були вбиті в результаті страйків на ринку і в промисловій зоні в місті Ідліб. Є повідомлення про людей, які все ще похованих під завалами.
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