У ЦОП Закарпаття протягом грудня 2019-го надано 10 тисяч адміністративних послуг Суспільство | 15-01-2020, 19:46 0 209

У роботі 10-ти Центрів обслуговування платників у Закарпатській області задіяно 72 працівники. Протягом останнього місяця 2019 року вони надали закарпатцям 10 тис. адміністративно-податкових послуг.

Зазначимо, що майже 90% послуг платники податків області одержали саме в центрах обслуговування – спеціальних місцях для надання послуг, що забезпечують кращу якість та швидкість їх надання.

Найпопулярнішою в Закарпатті залишається послуга видачі картки платника податків та надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Так, протягом грудня минулого року в ЦОП області видано 4,8 тис. реєстраційних номерів.

Нагадаємо, що Центрами обслуговування платників Головного управління ДПС у Закарпатській області надається комплекс адміністративних, консультативних та інформаційних послуг. Платники без черги, у зручний для них час, мають змогу подати податкову звітність, отримати кваліфіковану консультацію, адміністративні послуги, а в ЦОП м. Ужгорода – отримати ключ електронного цифрового підпису.

Зауважимо, що отримати адміністративні послуги платники можуть також завдяки електронним сервісам, над вдосконаленням яких постійно працює ДПС України. На допомогу платникам у вирішенні їх питань можуть прийти такі онлайн-сервіси як ЗІР та Електронний кабінет платника.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

