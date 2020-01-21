«Перевізник» не доставив вантаж Суспільство | 15-01-2020, 16:21 0 262



400 пристроїв для набивки сигарет та понад 300 одиниць нового одягу митники виявили у пункті пропуску «Краковець- Корчова».



45-річний водій рейсового автобуса, що прямував з Вроцлава до Верховини, під час письмового декларування заявив про відсутність будь-яких речей. Однак під час митного огляду автобуса в багажному відділенні та салоні митники виявили 400 шт. пристроїв для набивки сигарет, а також 374 одиниці одягу, зокрема штани та блузи іноземного виробництва. Під час письмового пояснення водій зазначив, що цей товар його попросили перевезти через кордон.

Так громадянин не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товар, який переміщував через митний кордон України. Такі його дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст. 472 Митного кодексу України. Товар, орієнтовна вартість якого близько 200 тис. грн., вилучено. Справу скерують до суду.

