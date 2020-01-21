Галицькі митники видали майже 18 тисяч сертифікатів EUR.1 Суспільство | 15-01-2020, 16:11 0 295





Майже 18 тисяч сертифікатів із перевезення форми EUR.1 при експорті українських товарів до країн ЄС, ЄАВТ, Чорногорії у 2019 році видали митниці, які увійшли до складу Галицької митниці Держмитслужби (Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська). Це на 14% більше, ніж за 2018 рік.



Основні товари, на які видавали сертифікати: сік яблучний, текстильні вироби, олія соняшникова та соєва, вироби з деревини, меблі, вироби з металу, ізолятори, кабельні мережі, свічки, рослинна продукція тощо.



Українські товари з сертифікатами EUR.1 експортували 643 підприємства до 30 європейських країн. Найбільшу кількість сертифікатів оформлено на поставки до Польщі – 46,2%, Німеччини – 13,6%, Румунії – 4,3%, Австрії – 4,0%, Словаччини – 3,7%, Данії – 3,2%.



Також з часу дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у зоні діяльності Галицької митниці Держмитслужби 37 підприємств-експортерів отримали статус уповноваженого (схваленого) експортера, який дозволяє використання спрощеної системи декларування преференційного походження товарів.