Протягом 2019 року підприємствам міста Києва відшкодовано понад 13 млрд грн ПДВ Суспільство | 15-01-2020, 14:54 0 171



Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що протягом січня -грудня 2019 року платникам податків – юридичним особам, які перебувають на обліку в столичному управлінні податкової служби відшкодовано понад 13 млрд 103 млн грн податку на додану вартість.

ГУ ДПС у м. Києві фіксує позитивну динаміку відшкодування податку на додану вартість. Так, сума цьогорічного відшкодування на 21%, або на понад 2 млрд 280 млн грн більше відповідного показника минулого року.

Зокрема, у грудні 2019 року платникам було повернуто податку на додану вартість на суму 1 325,7 млн грн



Довідково:

Протягом 2019 року платниками податків – юридичними особами заявлено до відшкодування ПДВ на суму 13 810,7 млн грн, що менше на 377,3 млн грн (або 2,7 %) в порівнянні з відповідним періодом 2018 року, в тому числі протягом грудня 2019 року заявка на відшкодування становила 1 304,2 млн грн



