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Закарпатець незадекларував на митниці 307,5 кг професійних косметичних засобів

Суспільство | 15-01-2020, 14:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 178 178    

Проходив митний контроль громадянин на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби по «зеленому коридору» напередодні, 14 січня 2019 року.
Про те, що переміщує косметичні засоби торгівельної марки «KALLOS», зокрема 180 кг шампуню «KERATIN»,«MULTIVITAMIN», «ALGAE», «ALOE», «MILK», «BANANA», «FIG», 96 кг засобу для догляду за волостям (маска) «HAIR PRO-TOX», «MULTIVITAMIN», «CHERRY», «ALOE», «COCONUT», 31,5 кг засобу для догляду за волоссям (лосьйон) «FLORILLUM» українець не повідомив, а крім того перевищив неоподатковану норму переміщення товарів через митний кордон України.
Наразі працівники митниці склали протокол про порушення митних правил передбачене статтею 471 Митного кодексу України та до рішення суду вилучили косметичні засоби. Вартість шампунів, лосьйону та масок для догляду за волоссям буде встановлена після оцінки із залученням спеціаліста-експерта.
Закарпатська митниця Держмитслужби
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