КУРСАНТИ ПРИКОРДОННОГО ВИШУ ПРИБУЛИ НА СТАЖУВАННЯ Суспільство | 15-01-2020, 13:07 0 180

Два десятки курсантів четвертого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького прибули до Мукачівського загону.

Впродовж двох тижнів майбутні офіцери набуватимуть практичного досвіду та закріплюватимуть теоретичні знання, здобуті в академії.

Курсанти прикордонники вже за кілька місяців отримають омріяні дипломи та розпочнуть свою офіцерську кар'єру на кордонах нашої держави. Отож, стажуватися майбутні випускники будуть на посадах згідно з обраними спеціальностями, такими як: начальник відділення інспекторів прикордонної служби, заступник начальника відділення по роботі з персоналом, офіцер оперативно-розшукового підрозділу, офіцер з адміністративно-юрисдикційної діяльності, тощо.

Після завершення стажування курсанти повернуться до рідного вишу, де й продовжать навчання, а відтак, і підготовку до випускних іспитів.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



