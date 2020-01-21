Фізичні особи-підприємці протягом 2019 року сплатили до місцевих бюджетів Львівщини близько 1,9 мільярда гривень єдиного податку Суспільство | 15-01-2020, 13:07 0 255









Протягом січня-грудня 2019 року фізичні особи-підприємці Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 1880,3 млн.грн. єдиного податку. Це на 388,3 млн. грн., або на 26 відс. більше, ніж за той самий період торік (у січні-грудні 2018 року – 1 492,0 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У грудні п.р. до місцевих бюджетів Львівщини від фізичних осіб - підприємців надійшло 86,3 млн. грн. єдиного податку. Порівнюючи з груднем минулого року такі надходження зросли на 14,9 млн. грн., або на 20,9 відс. (у грудні 2018 року – 71,4 млн. гривень).





