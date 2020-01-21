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Випадки звільнення платників від обов'язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Суспільство | 15-01-2020, 11:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 173 173    

Нагадуємо, що з 1 січня 2020 року триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році. Відповідно до п.179.4 ст.179 Податкового кодексу (далі – ПКУ), платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації в таких випадках:
а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:
- є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;
- перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
- перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
- перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;
б) в інших випадках, визначених цим розділом.
Відповідно до п.179.2 ст.179 ПКУ, обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
- від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;
- у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п.174.3 ст. 174 ПКУ.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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16:52 Від четверга, 23 січня, кінцева зупинка тролейбуса № 33 переноситься навпроти школи № 62
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