Через лавини у Гімалаях загинуло 70 осіб Суспільство | 15-01-2020, 08:57 0 193 Кількість жертв лавин, викликаних сильним снігопадом, у Гімалаях зросла до 70 осіб.



Джерело: АР із посиланням на місцевих чиновників.



Дослівно: "Лавини, викликані сильним снігопадом, вбили 55 осіб у керованому Пакистаном Кашмірі й ще 15 людей загинуло у сусідньому Афганістані".



Деталі: Сильні снігопади у регіоні тривають з неділі, за даними метеорологів, в наступні дні очікується ще більше снігу.



Нагадаємо:



Держслужба з надзвичайних ситуацій України попереджає про небезпеку сходження лавин у горах.